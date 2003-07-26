Sillyseal

Мария Демеш Sillyseal

 
20 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Переводчик текстов с английского на русский и с русского на английский

ОБО МНЕ:

  • Родилась и выросла в Беларуси, училась в белорусскоязычной гимназии, поэтому помимо английского и русского языков также могу работать и с белорусским. Как русский, так и белорусский знаю на уровне носителя, английский B1, ближе к B2.
  • На данный момент обучаюсь на первом курсе университета, но небольшой опыт в работе с переводами (2-3 года) имею.
  • Участвовала в научно-исследовательском проекте по английскому языку в прошлом году.
  • Перевожу тексты/презентации на общую тематику, а также тематики, связанные с бизнесом, экономикой, маркетингом и т. п.
  • Перевожу вручную, умею перевести и подать информацию красиво.