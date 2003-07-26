Переводчик текстов с английского на русский и с русского на английский
ОБО МНЕ:
- Родилась и выросла в Беларуси, училась в белорусскоязычной гимназии, поэтому помимо английского и русского языков также могу работать и с белорусским. Как русский, так и белорусский знаю на уровне носителя, английский B1, ближе к B2.
- На данный момент обучаюсь на первом курсе университета, но небольшой опыт в работе с переводами (2-3 года) имею.
- Участвовала в научно-исследовательском проекте по английскому языку в прошлом году.
- Перевожу тексты/презентации на общую тематику, а также тематики, связанные с бизнесом, экономикой, маркетингом и т. п.
- Перевожу вручную, умею перевести и подать информацию красиво.
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