Дизайнер Виртуальной среды

Уважаемый заказчик! Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

- задание ;

- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);

С моей стороны при реализации каждого проекта:

- прорабатывается концепция ;

- применяется творческий подход;

- задействуется опыт и профессионализм;

- строго соблюдаются оговоренные сроки;

- поддерживается постоянная связь с заказчиком;

- осуществляются бесплатные корректировки.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОПЫТ:

Закончила Минский институт управления,по специальности Дизайнер "Виртуальной среды".3 года художник-оформитель.В настоящее время Оператор компьютерной графики.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:

E-meil: [email protected]

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