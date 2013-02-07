Дизайнер Виртуальной среды
Уважаемый заказчик! Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
- задание ;
- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);
С моей стороны при реализации каждого проекта:
- прорабатывается концепция ;
- применяется творческий подход;
- задействуется опыт и профессионализм;
- строго соблюдаются оговоренные сроки;
- поддерживается постоянная связь с заказчиком;
- осуществляются бесплатные корректировки.
ОБРАЗОВАНИЕ И ОПЫТ:
Закончила Минский институт управления,по специальности Дизайнер "Виртуальной среды".3 года художник-оформитель.В настоящее время Оператор компьютерной графики.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:
E-meil: [email protected]
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