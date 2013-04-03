TERRA UNICA. /\ О Г О Т И П Ы. Осмысленно. Выразительно. Стильно.

Уважаемые заказчики!

Мое портфолио здесь: http://www.free-lance.ru/users/silmen

А вот писать лучше на почту: Silmen @ yandex.ru

Именно это тот контакт, по которому я общаюсь по заказам.

Отзывы клиентов и коллег: https://www.free-lance.ru/users/Silmen/opinions/?from=users&period=0#op_head