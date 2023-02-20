Цель: Получение работы переводчика.
Образование:
Бакалаврская степень
Курсы перевода
Опыт работы:
Стажировка в дейтинговое агенство Club Monaco, в должности переводчика, [год].
Фрилансер-переводчик, 2022. Опыт перевода в бизнес-документов, медицинских документов, технических инструкций и т.д., есть опыт работы с иностранными клиентами.
Работа в качестве переводчика, 20-21. Занимался переводом, а также созданием и редактированием переводов.
Навыки:
Владение языками: Английский С1, Польский С1, Немецкий С1.
Опыт использования программных инструментов для перевода, таких как SDL Trados, MemoQ, SmartCAT и т.д.
Опыт работы в офисных программах, таких как Microsoft Office.
Знание основных стилей перевода и грамматических правил.
Рекомендации:
Предоставлю по запросу.