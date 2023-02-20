Цель: Получение работы переводчика.

Образование:

Опыт работы:

Стажировка в дейтинговое агенство Club Monaco, в должности переводчика, [год].

Фрилансер-переводчик, 2022. Опыт перевода в бизнес-документов, медицинских документов, технических инструкций и т.д., есть опыт работы с иностранными клиентами.