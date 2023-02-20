Silov

Марк Silov

 
23 годаУкраина/Одесса
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Цель: Получение работы переводчика.

Образование:

  • Бакалаврская степень

  • Курсы перевода

Опыт работы:

  • Стажировка в дейтинговое агенство Club Monaco, в должности переводчика, [год].

  • Фрилансер-переводчик, 2022. Опыт перевода в бизнес-документов, медицинских документов, технических инструкций и т.д., есть опыт работы с иностранными клиентами.

  • Работа в качестве переводчика, 20-21. Занимался переводом, а также созданием и редактированием переводов.

Навыки:

  • Владение языками: Английский С1, Польский С1, Немецкий С1.

  • Опыт использования программных инструментов для перевода, таких как SDL Trados, MemoQ, SmartCAT и т.д.

  • Опыт работы в офисных программах, таких как Microsoft Office.

  • Знание основных стилей перевода и грамматических правил.

Рекомендации:

  • Предоставлю по запросу.

Trados