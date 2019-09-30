✏️ Копирайтер и переводчик широкого профиля 👍

Здравствуйте!

Меня зовут Наталия. Я профессиональный веб-райтер и переводчик.

Окончила университет по специальности "Перевод" с красным дипломом магистра. В копирайтинге — с 2013 года. Умею создавать качественные информационные материалы без "воды" и стимулирующие коммерческие тексты.

Виды работ, которые я выполняю:

профессиональные переводы с русского на английский и с английского на русский;

рерайтинг (на русском, на английском);

написание информационных статей;

подготовка постов для социальных сетей (Instagram, Vkontakte, Facebook и т. д.);

создание рекламно-мотивационных текстов (в том числе для ссылочных бирж);

написание информационно-развлекательных текстов для Яндекс.Дзен;

составление описаний для интернет-магазинов c учетом требований SEO и запросов Вашей целевой аудитории.

Копирайтинг — от 150 руб/1000 сбп.

Рерайтинг — от 100 руб/1000 сбп.

Переводы — от 200 ﻿руб/1000 сбп.

Вы можете ознакомиться с несколькими текстами, написанными мной за последнее время:

 Строительство, ремонт, мебель и дизайн интерьера

Про фонтаны на солнечной батарее: https://altenergiya.ru/sun/fontan-na-solnechnoj-bataree.html

Особенности мебели Kebe: https://vipdivani.ru/proizvoditeli/item/36

Как использовать яркие цвета в интерьере: https://mebelbos.ru/pokupatelyam/stati/yarkie-cveta-mebeli-v-interere/

О стиле лофт: https://mebelbos.ru/pokupatelyam/stati/stil-loft-v-interere/

Статья про кожаный диван в интерьере: https://evrookna-mos.ru/kozhanyy-divan-v-interere-gostinoy-i-rabochego-kabineta-sovety-po-vyboru-razmescheniyu-i-uhodu.html

Возвращение стиля 60-х в моду: https://mebelbos.ru/pokupatelyam/stati/interer-v-stilistike-60-h/

 Туризм и путешествия

Поездка в Японию во время цветения сакуры как романтический подарок: https://festapresto.info/blog/edem-v-japoniju-vesnoj-cvetenie-sakury-i-glicinii.html

Статья о пустынях, которые есть на территории России: https://vesturism.ru/vesturism/journals/215

 Здоровье

Калькулятор беременности (лонгрид): https://2morrowfilmschool.ru/zdorove/kogda-roditsya-rebenok-kalkulyator-po-date-mesyachnyh-kak-rasschitat-datu-rodov.html

Боли в желчном пузыре: https://www.dikul.org/handbooks/article/medicinskie-stati/bol-v-zhelchnom-puzyre-prichiny/

 Другие тексты

Что подарить любимому человеку на День рождения (лонгрид): https://pozg.ru/210-podarok-lyubimomu-na-den-rozhdeniya-originalnyj-idei/

Как ответить на вопрос о желаемой зарплате: http://padabum.com/partners/edu-materials/kak-otvetit-na-vopros-rekrutera-o-chastoy-smene-raboty.html

 Продающие статьи и описания

Флоатинг для беременных (лонгрид): https://sona.center/dlya-beremennyh

Одежда для беременных: https://womenworld.com.ua/ishhete-modnye-platya-dlya-beremennyh-my-koe-chto-znaem

Жилой комплекс в Киеве: https://www.0642.ua/list/225890

Парфюм Cabochard: https://www.spellsmell.ru/women/gres/cabochard/

 Копирайтинг на английском 

Промышленные резервуары: https://levstal.com/metal-engineering/tanks/ (Чтобы посмотреть текст Tanks, нажмите Read More)

Аренда авто в Будапеште и обзор достопримечательностей: https://van-suv-rental.com/en/hungary/budapest-city

Гарантирую написание интересных и структурированных текстов в соответствии с требованиями Вашего ТЗ.

Буду рада выполнить поставленную задачу, помочь в продвижении Вашего сайта, повысить узнаваемость бренда или продукта в Интернете. Обращайтесь!