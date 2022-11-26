Silver22

Артём Silver22

 
31 годУкраина/Одесса
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Лагоднюк Артём - wordpress разработчик.

Здравствуйте! Меня зовут Лагоднюк Артём, я wordpress-разработчик. Основные направления моей работы:

  • Создание и поддержка веб-сайтов.
  • Кроссбраузерная и адаптивная вёрстка сайта.
  • Установка, настройка, редактирование CMS и плагинов к ним.
  • Завершение сайтов оставленных прошлыми разработчиками.
  • Редизайн сайтов.
WordPressРедизайн сайта
Портфолио
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 часа
#713
Веб-программирование
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#1481