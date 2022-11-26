Лагоднюк Артём - wordpress разработчик.
Здравствуйте! Меня зовут Лагоднюк Артём, я wordpress-разработчик. Основные направления моей работы:
- Создание и поддержка веб-сайтов.
- Кроссбраузерная и адаптивная вёрстка сайта.
- Установка, настройка, редактирование CMS и плагинов к ним.
- Завершение сайтов оставленных прошлыми разработчиками.
- Редизайн сайтов.
Портфолио
- Интернет магазин101 просмотр
- Сайт благотворительной организации102 просмотра
- Landing page106 просмотров
- Адаптивность для сайта116 просмотров
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 часа
#713
Веб-программирование
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#1481