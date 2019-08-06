Silvery_Tail

Анастасия Silvery_Tail

 
29 летРоссия/Новосибирск
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
С любовью к Вам и своей работе
  • Основная специализация - написание статей на различные тематики, учебных работ, рерайт, копирайт.
  • Владею "Photoshop", создаю в нём и переношу рекламные макеты и визитки в "Corel".
  • Администрирую и оформляю с wiki-разметкой группы и паблики в ВК, Фейсбук, отвечаю за их информационно-развлекательное наполнение.
  • Имею навыки и опыт в веб-дизайне, создании небольших сайтов, а также их наполнении, Wordpress.
  • В свободное время рисую, пишу стихи, миниатюры и сказки.
WordPressНаписание статейPhotoshop
Портфолио
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Баннеры
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от $6
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
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$3/час
от $5от 1 дня
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Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от 5 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
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Логотипы и Знаки
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$5/час
от $5от 1 дня
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Наполнение сайтов
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$2/час
от $5от 1 дня
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Наружная реклама
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$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
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$2/час
от $5от 1 дня
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Презентации
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$2/час
от $5от 1 дня
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Социальные сети (SMM и SMO)
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$5/час
от $10от 1 дня
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Фирменный стиль
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$5/час
от $5от 1 дня
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