С любовью к Вам и своей работе

Основная специализация - написание статей на различные тематики, учебных работ, рерайт, копирайт.

Владею "Photoshop", создаю в нём и переношу рекламные макеты и визитки в "Corel".

Администрирую и оформляю с wiki-разметкой группы и паблики в ВК, Фейсбук, отвечаю за их информационно-развлекательное наполнение.

Имею навыки и опыт в веб-дизайне, создании небольших сайтов, а также их наполнении, Wordpress.

В свободное время рисую, пишу стихи, миниатюры и сказки.