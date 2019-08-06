С любовью к Вам и своей работе
- Основная специализация - написание статей на различные тематики, учебных работ, рерайт, копирайт.
- Владею "Photoshop", создаю в нём и переношу рекламные макеты и визитки в "Corel".
- Администрирую и оформляю с wiki-разметкой группы и паблики в ВК, Фейсбук, отвечаю за их информационно-развлекательное наполнение.
- Имею навыки и опыт в веб-дизайне, создании небольших сайтов, а также их наполнении, Wordpress.
- В свободное время рисую, пишу стихи, миниатюры и сказки.
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Портфолио
- Праздничные листовки "ИнтерВет"168 просмотров
- Социальный проект против бешенства157 просмотров
- Пантера и Дракон205 просмотров
- Обработка Photoshop164 просмотра
- Ветеринарная клиника "ИнтерВет"223 просмотра
- Ветеринарная клиника "ИнтерВет"198 просмотров
- Ветеринарная клиника "ИнтерВет"168 просмотров
- Ветеринарная клиника "ИнтерВет"231 просмотр
- Ветеринарная клиника "ИнтерВет"206 просмотров
- Концепт модного оружия "Perfect World"200 просмотров
- Дизайн странички сказок165 просмотров
- Дизайн игровой династии139 просмотров
Баннеры
нет отзывов
от $6
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
$3/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от 5 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
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Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
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Презентации
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
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Фирменный стиль
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
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