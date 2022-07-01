Веб - дизайнер

﻿Являюсь начинающим специалистом в сфере веб - дизайна. Так как сейчас идёт активная наработка портфолио, готова выполнить ваш заказ за достаточно демократичный ценник.

﻿Есть опыт работы в граф. редакторах, а также опыт работы в разработке печатной продукции, ведении соц. сетей магазинов, оформлении баннеров, создании визуала соц. сетей.

﻿Имеется высшее образование в сфере IT (Прикладная информатика - бакалавр), что даёт лучше понять, как будет работать сайт изнутри.