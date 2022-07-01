SimSimich

Алина SimSimich

 
23 годаРоссия/Ижевск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Веб - дизайнер

﻿Являюсь начинающим специалистом в сфере веб - дизайна. Так как сейчас идёт активная наработка портфолио, готова выполнить ваш заказ за достаточно демократичный ценник. 

﻿Есть опыт работы в граф. редакторах, а также опыт работы в разработке печатной продукции, ведении соц. сетей магазинов, оформлении баннеров, создании визуала соц. сетей. 

﻿Имеется высшее образование в сфере IT (Прикладная информатика - бакалавр), что даёт лучше понять, как будет работать сайт изнутри. 