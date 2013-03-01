​Кулакова Серафима Александровна

Дата рождения: 28 августа 1979 г. Образование: высшее, в 2002 г. окончила экономический факультет Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина, экономический факультет по специальности: бухгалтерский учет и аудит.

В настоящее время обучаюсь на филологическом факультете ОАНО ВПО Волжского университета им. В.Н. Татищева по специальности: переводоведение; языки: английский, французский Прописка постоянная, по адресу: г. Тольятти, Самарской области, ул. Ларина, д. 2 «б», кв. 128. Тел. дом. 8- 848 -2 -25-81-78; сот. 8-9198175948

С 2003г проживала в Японии, где работала и обучалась японскому языку в г. Осака в Human Academy Japanese Language School, имеется сертификат.С мая 2011 г. работаю переводчиком японского языка ОАО АВТОВАЗ, на проекте ВО по созданию нового автомобиля АВТОВАЗ-РЕНО-НИССАН. Имею опыт работы переводов в производстве: цех сварка, пресс, окраска, сборка, а так же в отделе кадров. В данный момент работаю в цехе окраска на проекте LB1.

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