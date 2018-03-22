Simanyasha

Симанова Ксения Андреевна
Дата рождения:18.09.1994 (23 года)
8(911)4299966/ [email protected]
Образование:
2013 -2017 гг. – Петрозаводский государственный университет, институт истории, политических и социальных наук,
специальность – историко-культурный туризм.
Профессиональные навыки: разработка и проведение рекламных кампаний, разработка, организация и проведение
образовательных и культурно-развлекательных мероприятий, разработка и написание
проектной документации, командообразование, составление смет, деловое общение,
проведение экскурсий.
Опыт работы:
02.2018– по наст. время – руководитель проекта в КРО МООО «Российские студенческие
отряды»:
- Разработка проекта;
- Сбор команды, деление по зонам ответственности;
- Составление образовательной программы;
- Подбор педагогов;
- Проведение рекламной кампании;
- Подбор участников проекта (более 130 собеседований);
- Организация концертов открытия и закрытия;
- Координирование организационного процесса на протяжении всего проекта.
культуры, Тренинга по личностному росту:
- Работа с участниками;
- Проведение рекламной кампании.
«Метр»:
- Оказание посреднических услуг: продажа, подбор, аренда недвижимости;
- Наставничество.
- Проведение рекламной кампании в городах проведения представлений;
- Взаимодействие с детьми;
- Организация работы актёрского состава.
- Руководство обособленного подразделения молодежного Центра;
- Разработка и организация проектной деятельности;
- Работа с молодыми людьми в возрасте от 12 до 30 лет.
отделение МООО «Российские студенческие отряды», экс-куратор студенческих
педагогических отрядов Карелии, экс-комиссар зонального студенческого
педагогического отряда «Карелия», экс-командир студенческого педагогического
отряда «Антей»:
- Координирование и организация студенческих педагогических отрядов Карелии;
- Организация обучения, практики и трудоустройства студентов в летний период на должность «вожатый», «старший
вожатый»;
- Организация культурно-массовой деятельности студенческих отрядов Карелии.
Петрозаводска
- Проектная деятельность;
- Командообразование, работа в группах всех возрастов.
Профкома студентов ПетрГУ:
- Координирование работы организационных комитетов проектов и мероприятий;
- Разработка план-сеток проектов и мероприятий;
- Написание сценариев;
- Взаимодействие с партнерами и со спонсорами;
- Навыки обращения с техникой в актовых залах;
- Проведение мероприятий.
(Торгово-развлекательный комплекс «Лотос-Плаза», «Тетрис»):
· Разработка,организация и проведение программ детских праздников и квестов;
· Проведение экскурсий в Центре;
· Разработка индивидуальных программ для клиентов.
06.2015 – 08.2015, 06.2016 – 08.2016 – заместитель руководителя педагогического состава в ДСОЛ «Морская волна»:
· Разработка,организация и проведение программы лагеря «Вокруг света за 21 день»;
· Проведение культурно-массовых мероприятий по программе;
· Организация работы аниматоров, старших вожатых, кружководов, физруков и диджеев.
11.2014– 04.2014 - специалист по работе с молодежью в муниципальном бюджетном учреждении Петрозаводского городского
округа «Городской центр молодежи»:
· Разработка,организация и проведение культурно-массовых, социальных мероприятий в
Петрозаводском городском округе;
· Содействие в организации проектов молодежи Петрозаводского городского округа;
· Административная работа.
07.2014– 08.2014 – старший вожатый в ДСОК «Жемчужина России»:
· Организация работы вожатых, аниматоров;
· Ведение культурно-массовой программы лагеря;
· Организация и проведение культурно-массовых мероприятий по программе.
07.2013– 08.2013 – специалист офиса продаж ООО «МТС»:
· Консультирование клиентов;
· Предоставление услуг связи клиентам;
· Продажа цифровой техники.
02.2013– 04.2013 - продавец-консультант отдела в строительном гипермаркете «ЦСК»
· Консультирование клиентов;
· Прямые продажи.
Личные качества: ответственность, коммуникабельность, умение быстро находить выход из сложных ситуаций, легко обучаема, инициативность, умение работать в команде, стрессоустойчивость.