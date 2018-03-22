Simanyasha

Ксения Simanyasha

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Профессионально. Ответственно. Своевременно.

Симанова Ксения Андреевна

Дата рождения:18.09.1994 (23 года)

8(911)4299966/ [email protected]

 

Образование:

2013 -2017 гг.  – Петрозаводский государственный университет, институт истории, политических и социальных наук,

специальность – историко-культурный туризм.

 

Профессиональные навыки: разработка и проведение рекламных кампаний, разработка, организация и проведение

образовательных и культурно-развлекательных мероприятий, разработка и написание

проектной документации, командообразование, составление смет, деловое общение,

проведение экскурсий.

 

Опыт работы:

 

02.2018– по наст. время – руководитель проекта в КРО МООО «Российские студенческие

отряды»:

  • Разработка проекта;
  • Сбор команды, деление по зонам ответственности;
  • Составление образовательной программы;
  • Подбор педагогов;
  • Проведение рекламной кампании;
  • Подбор участников проекта (более 130 собеседований);
  • Организация концертов открытия и закрытия;
  • Координирование организационного процесса на протяжении всего проекта.
02.2018– 03.2018 – член орг.комитета Международного Конгресса учителей физической

культуры, Тренинга по личностному росту:

  • Работа с участниками;
  • Проведение рекламной кампании.
12.2017– 01.2018 – специалист по работе с недвижимостью в агентстве недвижимости

«Метр»:

  • Оказание посреднических услуг: продажа, подбор, аренда недвижимости;
  • Наставничество.
11.2017– 12.2017 – гастрольный менеджер детского представления ООО «ШоуБалт»:

  • Проведение рекламной кампании в городах проведения представлений;
  • Взаимодействие с детьми;
  • Организация работы актёрского состава.
03.2017– 11.2017 – специалист по работе с молодежью МУ «МЦ «Смена»:

  • Руководство обособленного подразделения молодежного Центра;
  • Разработка и организация проектной деятельности;
  • Работа с молодыми людьми в возрасте от 12 до 30 лет.
06.2014– по наст. время – член Правления, экс-комиссар Карельского регионального

отделение МООО «Российские студенческие отряды», экс-куратор студенческих

педагогических отрядов Карелии, экс-комиссар зонального студенческого

педагогического отряда «Карелия», экс-командир студенческого педагогического

отряда «Антей»:

  • Координирование и организация студенческих педагогических отрядов Карелии;
  • Организация обучения, практики и трудоустройства студентов в летний период на должность «вожатый», «старший

    вожатый»;

  • Организация культурно-массовой деятельности студенческих отрядов Карелии.

04.2015– по наст. время – член Городского педагогического отряда «Параллели» г.

Петрозаводска

  • Проектная деятельность;
  • Командообразование, работа в группах всех возрастов.
09.2013– 12.2016 – организатор культурно-массовых мероприятий и проектной деятельности

Профкома студентов ПетрГУ:

  • Координирование работы организационных комитетов проектов и мероприятий;
  • Разработка план-сеток проектов и мероприятий;
  • Написание сценариев;
  • Взаимодействие с партнерами и со спонсорами;
  • Навыки обращения с техникой в актовых залах;
  • Проведение мероприятий.
10.2015– 01.2017 - экскурсовод-аниматор в детском научно-развлекательном центре «Архимедиум»

(Торгово-развлекательный комплекс «Лотос-Плаза», «Тетрис»):

·        Разработка,организация и проведение программ детских праздников и квестов;

·        Проведение экскурсий в Центре;

·        Разработка индивидуальных программ для клиентов.

 

06.2015 – 08.2015, 06.2016 – 08.2016 – заместитель руководителя педагогического состава в ДСОЛ «Морская волна»:

·        Разработка,организация и проведение программы лагеря «Вокруг света за 21 день»;

·        Проведение культурно-массовых мероприятий по программе;

·        Организация работы аниматоров, старших вожатых, кружководов, физруков и диджеев.

 

11.2014– 04.2014  - специалист по работе с молодежью в муниципальном бюджетном учреждении Петрозаводского городского

округа «Городской центр молодежи»:

·        Разработка,организация и проведение культурно-массовых, социальных мероприятий в

Петрозаводском городском округе;

·        Содействие в организации проектов молодежи Петрозаводского городского округа;

·        Административная работа.

 

07.2014– 08.2014 – старший вожатый в ДСОК «Жемчужина России»:

·        Организация работы вожатых, аниматоров;

·        Ведение культурно-массовой программы лагеря;

·        Организация и проведение культурно-массовых мероприятий по программе.

 

07.2013– 08.2013 – специалист офиса продаж ООО «МТС»:

·        Консультирование клиентов;

·        Предоставление услуг связи клиентам;

·        Продажа цифровой техники.

 

02.2013– 04.2013 -  продавец-консультант отдела в строительном гипермаркете «ЦСК»

·        Консультирование клиентов;

·        Прямые продажи.

 

Личные качества: ответственность, коммуникабельность, умение быстро находить выход из сложных ситуаций, легко обучаема, инициативность, умение работать в команде, стрессоустойчивость.