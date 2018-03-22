Simanyasha

Профессионально. Ответственно. Своевременно.

Симанова Ксения Андреевна

Дата рождения:18.09.1994 (23 года)

8(911)4299966/ [email protected]

Образование:

2013 -2017 гг. – Петрозаводский государственный университет, институт истории, политических и социальных наук,

специальность – историко-культурный туризм.

Профессиональные навыки: разработка и проведение рекламных кампаний, разработка, организация и проведение

образовательных и культурно-развлекательных мероприятий, разработка и написание

проектной документации, командообразование, составление смет, деловое общение,

проведение экскурсий.

Опыт работы:

02.2018– по наст. время – руководитель проекта в КРО МООО «Российские студенческие

отряды»:

Разработка проекта;

Сбор команды, деление по зонам ответственности;

Составление образовательной программы;

Подбор педагогов;

Проведение рекламной кампании;

Подбор участников проекта (более 130 собеседований);

Организация концертов открытия и закрытия;

Координирование организационного процесса на протяжении всего проекта.

02.2018– 03.2018 – член орг.комитета Международного Конгресса учителей физической

культуры, Тренинга по личностному росту:

Работа с участниками;

Проведение рекламной кампании.

12.2017– 01.2018 – специалист по работе с недвижимостью в агентстве недвижимости

«Метр»:

Оказание посреднических услуг: продажа, подбор, аренда недвижимости;

Наставничество.

11.2017– 12.2017 – гастрольный менеджер детского представления ООО «ШоуБалт»:

Проведение рекламной кампании в городах проведения представлений;

Взаимодействие с детьми;

Организация работы актёрского состава.

03.2017– 11.2017 – специалист по работе с молодежью МУ «МЦ «Смена»:

Руководство обособленного подразделения молодежного Центра;

Разработка и организация проектной деятельности;

Работа с молодыми людьми в возрасте от 12 до 30 лет.

06.2014– по наст. время – член Правления, экс-комиссар Карельского регионального

отделение МООО «Российские студенческие отряды», экс-куратор студенческих

педагогических отрядов Карелии, экс-комиссар зонального студенческого

педагогического отряда «Карелия», экс-командир студенческого педагогического

отряда «Антей»:

Координирование и организация студенческих педагогических отрядов Карелии;

Организация обучения, практики и трудоустройства студентов в летний период на должность «вожатый», «старший вожатый»;

Организация культурно-массовой деятельности студенческих отрядов Карелии.

04.2015– по наст. время – член Городского педагогического отряда «Параллели» г.

Петрозаводска

Проектная деятельность;

Командообразование, работа в группах всех возрастов.

09.2013– 12.2016 – организатор культурно-массовых мероприятий и проектной деятельности

Профкома студентов ПетрГУ:

Координирование работы организационных комитетов проектов и мероприятий;

Разработка план-сеток проектов и мероприятий;

Написание сценариев;

Взаимодействие с партнерами и со спонсорами;

Навыки обращения с техникой в актовых залах;

Проведение мероприятий.

10.2015– 01.2017 - экскурсовод-аниматор в детском научно-развлекательном центре «Архимедиум»

(Торгово-развлекательный комплекс «Лотос-Плаза», «Тетрис»):

· Разработка,организация и проведение программ детских праздников и квестов;

· Проведение экскурсий в Центре;

· Разработка индивидуальных программ для клиентов.

06.2015 – 08.2015, 06.2016 – 08.2016 – заместитель руководителя педагогического состава в ДСОЛ «Морская волна»:

· Разработка,организация и проведение программы лагеря «Вокруг света за 21 день»;

· Проведение культурно-массовых мероприятий по программе;

· Организация работы аниматоров, старших вожатых, кружководов, физруков и диджеев.

11.2014– 04.2014 - специалист по работе с молодежью в муниципальном бюджетном учреждении Петрозаводского городского

округа «Городской центр молодежи»:

· Разработка,организация и проведение культурно-массовых, социальных мероприятий в

Петрозаводском городском округе;

· Содействие в организации проектов молодежи Петрозаводского городского округа;

· Административная работа.

07.2014– 08.2014 – старший вожатый в ДСОК «Жемчужина России»:

· Организация работы вожатых, аниматоров;

· Ведение культурно-массовой программы лагеря;

· Организация и проведение культурно-массовых мероприятий по программе.

07.2013– 08.2013 – специалист офиса продаж ООО «МТС»:

· Консультирование клиентов;

· Предоставление услуг связи клиентам;

· Продажа цифровой техники.

02.2013– 04.2013 - продавец-консультант отдела в строительном гипермаркете «ЦСК»

· Консультирование клиентов;

· Прямые продажи.

Личные качества: ответственность, коммуникабельность, умение быстро находить выход из сложных ситуаций, легко обучаема, инициативность, умение работать в команде, стрессоустойчивость.