Приветствую всех на моей странице!
Немного о себе- - - - -
Всем привет, меня зовут Дима. Мне 26 лет. Занимаюсь WEB-разработкой, опыт работы чуть больше 3 лет. В свободное время, люблю проводить время с семьей, читать книги, заниматься спортом. До этого работал в офисе и очно работал с индивидуальными клиентами. Также пробую себя в новом направление WEB-дизайн и у меня уже что-то получается.
Почему я ?- - - - -
- Найду вашу боль и решу её любой ценой.
- Постоянная поддержка моих клиентов.
- Выгодные предложения и бонусы для постоянных клиентов.
Навыки- - - - -
HTML5 / CSS3
Flexbox / Bootstrap 4 / SASS
JavaScript / JQuery / PHP
Adobe Photoshop / FIGMA / Avocode
GIT / Gulp / WordPress
English
"Я дорожу своими клиентами и работаю для удовлетворения их потребностей в качественных услугах!"
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