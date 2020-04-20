Приветствую всех на моей странице!

Немного о себе

Всем привет, меня зовут Дима. Мне 26 лет. Занимаюсь WEB-разработкой, опыт работы чуть больше 3 лет. В свободное время, люблю проводить время с семьей, читать книги, заниматься спортом. До этого работал в офисе и очно работал с индивидуальными клиентами. Также пробую себя в новом направление WEB-дизайн и у меня уже что-то получается.

Почему я ?

Найду вашу боль и решу её любой ценой.

Постоянная поддержка моих клиентов.

Выгодные предложения и бонусы для постоянных клиентов.

Навыки

HTML5 / CSS3

Flexbox / Bootstrap 4 / SASS

JavaScript / JQuery / PHP

Adobe Photoshop / FIGMA / Avocode

GIT / Gulp / WordPress

English

"Я дорожу своими клиентами и работаю для удовлетворения их потребностей в качественных услугах!"