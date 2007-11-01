Образование:
Высшее
Вуз: Международный университет Природы общества и человека Дубна филиал Протвино.
Специальность: Автоматизация технологических процессов и производств в машиностроении
Форма обучения: Дневное отделение
2004г. - 2009г.
ГНЦ ”Институт физики высоких энергий”, аспирант специальность 05.13.05 (Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления)
2009г. – по настоящее время ГНЦ
Опыт работы:
2009г. - по настоящее время ГНЦ Институт физики высоких энергий
Инженерно-физический отдел
Младший научный сотрудник.
01.11.2007 г. – 24.04.2009 г. ООО «СИСТЕЛ АВТОМАТИЗАЦИЯ»
Инженер проектировщик.
Профессиональные навыки:
Языки и среды программирования: JAVA (базовый уровень), LabVIEW (2 года), PHP (базовый уровень), HTML (базовый уровень), Python.
Знание программного обеспечения: Пакет MS Off ice , Open Office, Компас 3D V10, AutoCad 2008-2013,
Навыки настройки и администрирования ЛВС, сетевого оборудования.
Работа с оборудованием: опыт работы с оборудованием фирмы ОВЕН, микроконтроллерами фирмы Siemens (S7-200, S7-300).
Дополнительно:
Имеется опыт по созданию, администрированию и развитию сайтов, администрированию серверов на базе Windows server 2010, составлению технической документации.
Знание языков:
Английский – продвинутый уровень.
Немецкий – со словарем.