Образование:

Высшее

Вуз: Международный университет Природы общества и человека Дубна филиал Протвино.

Специальность: Автоматизация технологических процессов и производств в машиностроении

Форма обучения: Дневное отделение

2004г. - 2009г.

ГНЦ ”Институт физики высоких энергий”, аспирант специальность 05.13.05 (Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления)

2009г. – по настоящее время ГНЦ

Опыт работы:

2009г. - по настоящее время ГНЦ Институт физики высоких энергий

Инженерно-физический отдел

Младший научный сотрудник.

01.11.2007 г. – 24.04.2009 г. ООО «СИСТЕЛ АВТОМАТИЗАЦИЯ»

Инженер проектировщик.

Профессиональные навыки:

Языки и среды программирования: JAVA (базовый уровень), LabVIEW (2 года), PHP (базовый уровень), HTML (базовый уровень), Python.

Знание программного обеспечения: Пакет MS Off ice , Open Office, Компас 3D V10, AutoCad 2008-2013,

Навыки настройки и администрирования ЛВС, сетевого оборудования.

Работа с оборудованием: опыт работы с оборудованием фирмы ОВЕН, микроконтроллерами фирмы Siemens (S7-200, S7-300).

Дополнительно:

Имеется опыт по созданию, администрированию и развитию сайтов, администрированию серверов на базе Windows server 2010, составлению технической документации.

Знание языков:

Английский – продвинутый уровень.

Немецкий – со словарем.