Simon_de_Ku

Художественно оформление печатной продукции, рекламы (работа от руки)
Закончил Керченское художественное училище в 1999, затем учился в Московском художественном институте изящных искусств.
Участвовал в росписи Донского монастыря г.Москвы.
Дизайнер интерьера (оформление ресторанов, баров г.Москвы).
Иллюстратор (создание иллюстраций к книге стихов).
К каждому заказу индивидуальный подход, учитывая финансовые возможности и предпочтения того или иного стиля и исполнения. Работы выполняю акварелью, тушью, маслом и др. материалами.
К работе приступаю после предоплаты 30-50%, в зависимости от бюджета заказа.
Наброски и эскизы не бесплатны!