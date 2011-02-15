Художественно оформление печатной продукции, рекламы (работа от руки)

Закончил Керченское художественное училище в 1999, затем учился в Московском художественном институте изящных искусств.

Участвовал в росписи Донского монастыря г.Москвы.

Дизайнер интерьера (оформление ресторанов, баров г.Москвы).

Иллюстратор (создание иллюстраций к книге стихов).

К каждому заказу индивидуальный подход, учитывая финансовые возможности и предпочтения того или иного стиля и исполнения. Работы выполняю акварелью, тушью, маслом и др. материалами.

К работе приступаю после предоплаты 30-50%, в зависимости от бюджета заказа.

Наброски и эскизы не бесплатны!

http://arts.in.ua/artists/Simon_de_Ku/