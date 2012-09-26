Разработка интернет-магазинов на CMS Simpla, продвижение и техподдержка
Опыт web-разработки - более 8 лет.
Опыт продвижения в поисковых системах - более 6 лет.
- Разработка интернет-магазинов на CMS Simpla (Симпла)
- Разработка сайтов на CMS Joomla
- Продвижение в поисковых системах (SEO)
- Техподдержка
- Хостинг
- Контент-менеджмент
- Готовые сайты на продажу
- HDR обработка фотографий
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Портфолио
- Продвижение в поисковых системах (SEO)109 просмотров
- Дизайн для полиграфии117 просмотров
- Псевдо-HDR обработка194 просмотра
- НЕтурист106 просмотров
- Путеводитель по Паттайе141 просмотр
- Доработки к CMS Simpla289 просмотров