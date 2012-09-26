Разработка интернет-магазинов на CMS Simpla, продвижение и техподдержка

Опыт web-разработки - более 8 лет.

Опыт продвижения в поисковых системах - более 6 лет.

- Разработка интернет-магазинов на CMS Simpla (Симпла)

- Разработка сайтов на CMS Joomla

- Продвижение в поисковых системах (SEO)

- Техподдержка

- Хостинг

- Контент-менеджмент

- Готовые сайты на продажу

- HDR обработка фотографий

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