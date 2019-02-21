Видеомонтаж,видеоредактор,фотошоп,перевод текстов(англ/рус) и их же написание,и многое другое-всё ко мне:)

Доброго времени суток!! Осуществляю работу с видеомонтажом лёгкой,средней и высокой сложности. Так же имею дело с фотошоп C6.У меня всегда достаточно свободного времени за компьютером,по этому любая ваша работа будет выполнена в кротчайшее сроки:)

Ещё Все, что связано с написанием текстов, художественным переводом (англ/рус), быстро и качественно. Заказы, требующие креативного подхода, выполняю с двойным удовольствием!