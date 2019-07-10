Simple magic is simple.

Меня зовут Анастасия, я графический дизайнер со стажем и опытом работы более 7 лет в таких областях, как полиграфия, верстка, реклама, вебдизайн и разработка сайтов.Большой опыт работы в сфере графического дизайна, работы в сжатые сроки и креативное мышление дают мне возможность работать с любым заказом.С 2011 года я работала в издательстве университета и далее в типографии, разрабатывала макеты для различных компаний и сфер жизни. Больше узнала о цифровой печати, специфике выбора бумаги для различной полиграфической продукции. О нюансах верстки и подготовки макетов для офсетной печати и больших тиражей.Обратитесь ко мне, если вам нужно:-разработать дизайн различной полиграфической продукции (визитки, меню, афиши, буклеты, прайсы, календари и т.д.)-разработать дизайн наружной рекламы (билборды, растяжки и т.д.)-разработать дизайн сайта (полноценные сайты, лендинг, интернет магазин, баннеры и отдельные элементы сайта и т.д.) и сделать его (SEO/SMO/таргетинг/контекст/оптимизация под мобильные устройства/разработка сайтов на базе 1C Bitrix)-разработать логотипы/фирменный стиль/брэндбук-подготовить макет к печати (процесс допечатной подготовки)-обработать фото (фотоколлаж, цветокоррекция, востановление старых фото, бьюти ретушь и т.д.)-сделать индивидуальный заказКак я работаю?-получаю от вас техническое задание, обсуждаем сроки разработки макета, стоимость макета, дополнительные материалы от Вас (если потребуется)- вы оплачиваете стоимость макета в размере 50% - я предоставляю нескольких вариантов на согласование- дорабатываем (если требуется) понравившийся вариант дизайна- вы оплачиваете остальные 50% стоимости макета, я высылаю вам исходники макета/доступ к сайту (если заказывали сайт)/готовлю к печати (если требуется, от Вас нужны требования типографии)В каких графических программах я работаю?-Adobe Photoshop-Adobe Illustrator-Corel Draw-ArtRageРасскажите о вашей задумке или идее и я помогу вам ее визуально реализовать!