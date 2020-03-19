Web-design, UI/UX Designer, Mobile App Designer
Графический и web- дизайн:
баннера, флаеры, визитки, Landing Page, сайты на Tilda под ключ, дизайн мобильных приложений
Контакты: telegram : @tanya_shesterikova, viber: +380504000386
Баннера, дизайн для постов в Instagram и Facebook - 10 y.e .
Срок изготовления - 1 день.
Анимированный баннер для постов в Instagram и Facebook - от 20 у.е. .
Срок изготовления - 1-2 дня.
Сайт на Tilda под ключ - от 300 у.е .
Срок изготовления - 3-7 дней.
Дизайн Landing Page - от 100 у.е .
Срок изготовления - 3-5 дней.
Дизайн мобильного приложения - от 150 у.е .
Срок изготовления - 3-5 дней.
Контакты: telegram : @tanya_shesterikova, viber: +380504000386
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Портфолио
- Дизайн каталога А5103 просмотра