Web-design, UI/UX Designer, Mobile App Designer

Графический и web- дизайн:

баннера, флаеры, визитки, Landing Page, сайты на Tilda под ключ, дизайн мобильных приложений

Контакты: telegram : @tanya_shesterikova, viber: +380504000386

Баннера, дизайн для постов в Instagram и Facebook - 10 y.e .

Срок изготовления - 1 день.

Анимированный баннер для постов в Instagram и Facebook - от 20 у.е. .

Срок изготовления - 1-2 дня.

Сайт на Tilda под ключ - от 300 у.е .

Срок изготовления - 3-7 дней.

Дизайн Landing Page - от 100 у.е .

Срок изготовления - 3-5 дней.

Дизайн мобильного приложения - от 150 у.е .

Срок изготовления - 3-5 дней.

Контакты: telegram : @tanya_shesterikova, viber: +380504000386

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