SimvolikAS

Вы будете довольны результатом выполненной работы)))

Здравствуйте, меня зовут Анна, мне 41 год, более 20 лет опыт работы юристом, коммуникабельна, трудолюбива, жизнерадостна, развиваюсь и стараюсь идти в ногу со временем, работы не боюсь, люблю её во всех проявлениях, всё выполняю с душой, большим удовольствием и энтузиазмом, трудности не пугают, они меня закаляют.

Я из Украины, прифронтового города, ввиду того, что сейчас идёт война, пришлось перейти в другое направление работы - фриланс.

В совершенстве владею украинским и русским языками, но справлюсь с переводами и с других языков.

Постоянно совершенствую навыки, знания и умения в работе разных направлений деятельности.

На компьютере работаю оперативно и свободно, сделаю перевод вашей мечты, набираю тексты быстро, качественно и в срок, со мной вы получите работы, достойные вашего внимания.

Вы будете довольны результатом выполненной работы на все ))