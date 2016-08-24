Портфолио: behance.net/dimasvalit В своих интерфейсах, заставляю людей не думать, а действовать.

Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, и я UX/UI дизайнер. Очень рад, что вы зашли в мой профиль.

Специализируюсь в UX проектировании и разработке UI-дизайна сайтов (Landing Page, интернет-магазины и т.д.), веб-приложений.

Живу, дышу веб-дизайном, и буду рад помочь Вам сделать сайт таким, каким его видите Вы, и таким, каким он будет удобен для конечного пользователя. Я не просто наклепаю дизайн и с мыслями "и так сойдет" сдам проект, я продумаю все для того, чтобы пользователю было удобно и приятно находиться на вашем сайте. Мы вместе с Вами будем думать, как будет лучше вашему клиенту. И это - залог успеха.