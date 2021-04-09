Перевод аудио и видео файлов в тестовый формат. Набор текст

Доброго времени суток! Ищу постоянную работу. Выполню быстрый и качественный перевод аудио и видео файлов в текстовый формат на русском языке. Убираю слова паразиты, оформляю текст с учетом Ваших пожеланий. Работаю четко, быстро грамотно и без лишних вопросов. Качественно и быстро наберу текст с любого вашего источника (PDF-файлы, копии, изображение и другое) на русском языке.

К выполнению работы отношусь ответственно!

С нетерпением жду работы с Вами!;)