Sinfullygod

О себе

Здравствуйте,

Я создаю:

-Крутые аватарки ютуб профиля

- Крутые Логотипы – которые запомнят

- Качественный Фирменный Стиль – вспышка на подсознание

- Трендовый Дизайна шапки ютуб– такого дизайна шапки ютуб не будет ни у кого

- Визитки – они останутся в кошельке ваших клиентов

- Листовки – их запомнят на долго

- Баннеры – которые манят и зовут

- Разработка Макетов разной сложности и разного формата

- Разработка Логотипа Компании по индивидуальным признакам заказчика

- Индивидуальная стратегия разработки логотипа с нуля

- Каждый проект разрабатывается полностью с нуля

- Соблюдаются все правки во-время проекта

- Адекватное соблюдение правок

- Веду проект до утверждения заказчика

САМ РИСУЮ

САМ работаю НАД проектом

Нужно для заказа:

-детально описать тематику логотипа

-может быть примеры логотипов которые вам по душе

-если будет текст на логотипе - ваш текст

- Где будет размещаться логотип? Где логотип будет использоваться?

- Какие цвета более предпочтительно использовать в работе?

- Предоставить несколько вариантов логотипа который вам нравятся визуально! Это поможет определить стиль дальнейшей работы.