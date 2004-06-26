Sinfullygod

Здравствуйте,
Я создаю:
-Крутые аватарки ютуб профиля
- Крутые Логотипы – которые запомнят
- Качественный Фирменный Стиль – вспышка на подсознание
- Трендовый Дизайна шапки ютуб– такого дизайна шапки ютуб не будет ни у кого
- Визитки – они останутся в кошельке ваших клиентов
- Листовки – их запомнят на долго
- Баннеры – которые манят и зовут
- Разработка Макетов разной сложности и разного формата
- Разработка Логотипа Компании по индивидуальным признакам заказчика
- Индивидуальная стратегия разработки логотипа с нуля
- Каждый проект разрабатывается полностью с нуля
- Соблюдаются все правки во-время проекта
- Адекватное соблюдение правок
- Веду проект до утверждения заказчика
САМ РИСУЮ
САМ работаю НАД проектом
Нужно для заказа:
-детально описать тематику логотипа
-может быть примеры логотипов которые вам по душе
-если будет текст на логотипе - ваш текст
- Где будет размещаться логотип? Где логотип будет использоваться?
- Какие цвета более предпочтительно использовать в работе?
- Предоставить несколько вариантов логотипа который вам нравятся визуально! Это поможет определить стиль дальнейшей работы.