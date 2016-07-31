SingularBeam

Делаю качественный и профессиональный web дизайн, любую полиграфию, разрабатываю логотип и фирменный стиль
Опыт работы в дизайне более 5 лет.
Являюсь мастером Photoshop и Ai
Разрабатываю web дизайн. Полиграфические услуги, дизайн упаковки и прочего, а так же логотип и фирменный стиль.
Мои преимущества:● внимательна к деталям и мелочам, работаю на результат
● ответственно и терпеливо отношусь к проектам, мнению и желаниям заказчика
● всегда на связи: skype - vongolevskayae-mail - [email protected]
ОБРАЩАЙТЕСЬ буду рада работать с Вами!
Действие аккаунта приостановлено!