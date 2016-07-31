SingularBeam

Делаю качественный и профессиональный web дизайн, любую полиграфию, разрабатываю логотип и фирменный стиль

Опыт работы в дизайне более 5 лет.

Являюсь мастером Photoshop и Ai

Разрабатываю web дизайн. Полиграфические услуги, дизайн упаковки и прочего, а так же логотип и фирменный стиль.

Мои преимущества: ● внимательна к деталям и мелочам, работаю на результат

● ответственно и терпеливо отношусь к проектам, мнению и желаниям заказчика

● всегда на связи: skype - vongolevskaya e-mail - [email protected]

ОБРАЩАЙТЕСЬ буду рада работать с Вами!