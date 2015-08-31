Singuliarity

Личные данные Возраст: 22 года;
Семейное положение:женат
Цель: Выполнение уникальной и интересной работы в сфере web-технологий. Получение ценного опыта в данной области деятельности.
Образование: 2009-2014-Курганский государственный университет.
Специальность: Теоретическая и экспериментальная физика. Компьютерные методы в физике.
Средний бал зачетной книжки: 4.9.
Опыт работы и полученные профессиональные навыки (практика):
- разрабатывал небольшие рекламные сайты.[br]
- принимал участие в создании крупных интернет ресурсах в качестве web-программиста.[br]
- создал методику проведения количественного рентгеноспектрального микроанализа с использование растрового электронного микроскопа.[br]
Дополнительные навыки и интересы:
- Английский и немецкий среднего уровня.
- знание языков программирования: php, HTML, Css, Delphi, C#, JavaScript.[br]
- отличные знания в области теоретической и общей физики.[br]
Личные достижения:
- дипломированный специалист в области технологий электромагнитных ускорителей.
Личные качества: Целеустремленный, ответственный, легко и быстро обучаемый. Не имею вредных привычек.