Singuliarity

Физик теоретик. Программист. Web-программист.

Личные данные Возраст: 22 года;

Семейное положение:женат

Цель: Выполнение уникальной и интересной работы в сфере web-технологий. Получение ценного опыта в данной области деятельности.

Образование: 2009-2014-Курганский государственный университет.

Специальность: Теоретическая и экспериментальная физика. Компьютерные методы в физике.

Средний бал зачетной книжки: 4.9.

Опыт работы и полученные профессиональные навыки (практика):

- разрабатывал небольшие рекламные сайты.[br]

- принимал участие в создании крупных интернет ресурсах в качестве web-программиста.[br]

- создал методику проведения количественного рентгеноспектрального микроанализа с использование растрового электронного микроскопа.[br]

Дополнительные навыки и интересы:

- Английский и немецкий среднего уровня.

- знание языков программирования: php, HTML, Css, Delphi, C#, JavaScript.[br]

- отличные знания в области теоретической и общей физики.[br]

Личные достижения:

- дипломированный специалист в области технологий электромагнитных ускорителей.

Личные качества: Целеустремленный, ответственный, легко и быстро обучаемый. Не имею вредных привычек.