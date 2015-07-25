Возраст: 28 года.

Ф.И.О : Онипченко Антон Геннадиевич

Место жительства : Киев

Телефон : 09--151-52-62

e-mail : [email protected]

Мой сайт: http://antononipchenko.blogspot.com/

Профессия : Дизайнер интерьера

Цели :Добиваться максимальных положительных результатов и успехов в работе. Развивать и воплощать задачи, идеи, предложения поставленные работодателем. Стремится к усовершенствованию и реализации поставленных задач в поставленные сроки.