Возраст: 28 года.
Ф.И.О : Онипченко Антон Геннадиевич
Место жительства : Киев
Телефон : 09--151-52-62
e-mail : [email protected]
Мой сайт: http://antononipchenko.blogspot.com/
Профессия : Дизайнер интерьера
Цели :Добиваться максимальных положительных результатов и успехов в работе. Развивать и воплощать задачи, идеи, предложения поставленные работодателем. Стремится к усовершенствованию и реализации поставленных задач в поставленные сроки.
Портфолио
- Без названия100 просмотров
- Без названия112 просмотров
- Без названия104 просмотра
- Разрез139 просмотров
- Развёртки111 просмотров
- План растановки мебели161 просмотр
- План Потолков129 просмотров
- Без названия109 просмотров