Эмоционально озвучу Ваши видео!

Здравия Вам!

Я могу эмоционально и харизматинчо озвучивать ролики.

Я способен достаточно смешно озвучивать персонажей.

Умею менять свой голос на разнообразные голосовые спектры.

Обладаю грамотной речью.

Имею словарный запас выше среднего.

Быстро печатаю текст на клавиатуре.

Набит навык быстро находить нужную мне информацию в интернете, т. е., ответы на интересующие вопросы, желаемые статьи и т. п.

Предоставляю Гарантию работы!

Беру оплату картой Сбербанка или ВТБ.

Телефон: 8 952 528-77-78.

На связи в Telegram, Viber, WhatsApp.