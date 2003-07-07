SirKotelok

Данил Котелевский SirKotelok

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Надежная, кроссбраузерная и адаптивная верстка сайтов

Гарантии при работе со мной:

  • Чтобы свести к минимуму риски со стороны заказчика, оплата производится только после выполнения и согласования работы;

  • После сдачи проекта исправлю ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже;

  • Всегда прислушиваюсь к Вашим пожеланиям или, при необходимости, предложу свои варианты решения тех или иных проблем;

  • Во время выполнения заказа готов в любой момент продемонстрировать текущее состояние работы, отчитаться о ходе выполнения задания.

Технологии:

- HTML, SCSS, Less, JavaScript;

- GULP, Webpack;

- применяю анимацию, использую иконочные шрифты;

- методология БЄМ;

- React;

- имею небольшой опыт в использовании базы данных MySql в сочетании с языком Php.

Связь со мной:

- E-mail: [email protected]

- Telegram: @SirKotelok;

- Viber, Whatsapp: 066 809 58 79;

- Или любым другим удобным для Вас способом.

Примеры моих работ

Html, scss, gulp, JavaScript:

- https://justfantick.github.io/CafeLanding/

- https://justfantick.github.io/GameSite/

React, webpack, less:

https://justfantick.github.io/ToDo/

- https://justfantick.github.io/EdTech/
Html, scss, gulp, JavaScript, Php, MySql:

- http://mywardrobe.zzz.com.ua/