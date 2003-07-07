Гарантии при работе со мной:
Чтобы свести к минимуму риски со стороны заказчика, оплата производится только после выполнения и согласования работы;
После сдачи проекта исправлю ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже;
Всегда прислушиваюсь к Вашим пожеланиям или, при необходимости, предложу свои варианты решения тех или иных проблем;
Во время выполнения заказа готов в любой момент продемонстрировать текущее состояние работы, отчитаться о ходе выполнения задания.
Технологии:
- HTML, SCSS, Less, JavaScript;
- GULP, Webpack;
- применяю анимацию, использую иконочные шрифты;
- методология БЄМ;
- React;
- имею небольшой опыт в использовании базы данных MySql в сочетании с языком Php.
Связь со мной:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @SirKotelok;
- Viber, Whatsapp: 066 809 58 79;
- Или любым другим удобным для Вас способом.
Примеры моих работ
Html, scss, gulp, JavaScript:
- https://justfantick.github.io/CafeLanding/
- https://justfantick.github.io/GameSite/
React, webpack, less:
- https://justfantick.github.io/ToDo/
- https://justfantick.github.io/EdTech/
Html, scss, gulp, JavaScript, Php, MySql: