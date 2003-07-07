SirKotelok

Надежная, кроссбраузерная и адаптивная верстка сайтов

Гарантии при работе со мной:

Чтобы свести к минимуму риски со стороны заказчика, оплата производится только после выполнения и согласования работы;

После сдачи проекта исправлю ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже;

Всегда прислушиваюсь к Вашим пожеланиям или, при необходимости, предложу свои варианты решения тех или иных проблем;