Прикладное программирование (C#)

Прикладное программирование на языке: C# (WPF / WinForms).

Работаю только под ОС Windows.

Занимаюсь разработкой парсеров любой сложности. Парсеры веб ресурсов, документов и прочего. Любые кастомизированные настройки и качественная стабильная работа. Пишу на C#.

Разрабатываю различные офисные приложения: базы данных, приложения для работы с прайсами, документами, фото и прочее.