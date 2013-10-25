Прикладное программирование (C#)
Прикладное программирование на языке: C# (WPF / WinForms).
Работаю только под ОС Windows.
Занимаюсь разработкой парсеров любой сложности. Парсеры веб ресурсов, документов и прочего. Любые кастомизированные настройки и качественная стабильная работа. Пишу на C#.
Разрабатываю различные офисные приложения: базы данных, приложения для работы с прайсами, документами, фото и прочее.
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1С-программирование
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Базы данных
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Встраиваемые системы
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Мобильные приложения
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Прикладное ПО
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Разработка игр
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Системное программирование
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Тестирование ПО
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