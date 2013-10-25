SirOhlamon

Кирилл SirOhlamon

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Прикладное программирование (C#)

Прикладное программирование на языке: C# (WPF / WinForms).

Работаю только под ОС Windows.

Занимаюсь разработкой парсеров любой сложности. Парсеры веб ресурсов, документов и прочего. Любые кастомизированные настройки и качественная стабильная работа. Пишу на C#.

Разрабатываю различные офисные приложения: базы данных, приложения для работы с прайсами, документами, фото и прочее.

1С-программирование
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от $5
от 1 дня
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Базы данных
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от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Встраиваемые системы
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от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
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от $5
от 1 дня
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Тестирование ПО
нет отзывов
от $5
от 1 дня
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