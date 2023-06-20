Инженер-эксперт, аналитик
Эксперт по промышленной безопасности 1-й категории, аналитик, начальник отдела обработки данных, разработка технических отчетов, автоматизация бизнес-процессов, работа с заказчиками, знание основ программирования, разработка небольших приложений, выполнение сложных расчетов, работа с базами данных, хорошее знание MS Excel, MS Word, MS Access, большой опыт автоматизации MS Word + MS Excel.
Я против войны в Украине!
Тестирование ПО
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Тестирование сайтов
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$10/час
от $80от 1 дня
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