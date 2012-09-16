сэнсей (журналистика, копирайтинг, редактура, PR, SMM ...)
Коротко:
- 8 лет в журналистике
- 6 лет в редактуре
- 5 лет в PR|promo|event (копирайтинг туда же) на руководящих должностях (культура)
- 5 лет SMM (со времен гегемонии жежешечки, и по сей день) - работа на высоком уровне
- авторская колонка в двух всеукраинских глянцах
- переводы, а точнее профессиональная адаптация уймы фильмов (с английского и да-да, потом это крутили в кинотеатрах)
- и т.д. и т.п.
Образование:
- получила в британском ВУЗе, по курсу международной журналистики
А зачем же мне web-фриланс?: а время свободное появилось))
Стихи, Песни и Проза
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