сэнсей (журналистика, копирайтинг, редактура, PR, SMM ...)

Коротко:

- 8 лет в журналистике

- 6 лет в редактуре

- 5 лет в PR|promo|event (копирайтинг туда же) на руководящих должностях (культура)

- 5 лет SMM (со времен гегемонии жежешечки, и по сей день) - работа на высоком уровне

- авторская колонка в двух всеукраинских глянцах

- переводы, а точнее профессиональная адаптация уймы фильмов (с английского и да-да, потом это крутили в кинотеатрах)

- и т.д. и т.п.

Образование:

- получила в британском ВУЗе, по курсу международной журналистики

А зачем же мне web-фриланс?: а время свободное появилось))