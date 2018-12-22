Специалист по настройке интернет-рекламы в РСЯ

Добрый день! Меня зовут Ирина. Я специалист по рекламе в РСЯ.

Я бесплатно (за отзыв) проведу аудит Вашего сайта для повышения эффективности всех Ваших рекламных кампаний и за небольшую плату настрою тестовую рекламную кампанию с минимальным бюджетом, чтобы примерно определить сколько будет стоить привлечение клиентов на Ваш сайт.

Если у Вас уже были рекламные кампании в РСЯ, я могу сделать анализ завершенных кампаний и дать рекомендации по их усовершенствованию для привлечения большего числа клиентов, либо снижения рекламного бюджета.