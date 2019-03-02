Имею опыт работы в отрасли более 4х лет . Выполняю работу быстро и качественно

Нахождение баланса между надежностью приложения, качеством кода и временем разработки я считаю одним из ключевых навыков разработчика и скромно полагаю, что достиг в этом некоторых успехов. Больше всего в профессии мне нравится возможность за небольшой срок создать что-то завершённое своими руками.Максимально мои способности реализуются, когда требуется спроектировать всё с нуля, выбрать подходящие инструменты и технологии, основываясь на опыте как собственном, так и других людей и компаний.Мне нравится изучать новые технологии, когда возникает необходимость в их использовании. Я не гонюсь за всеми трендами, но стараюсь идти в ногу с актуальными технологиями.