Написание исковых заявлений и не только

Доброго времени суток! Меня зовут Юлия. Я занимаюсь юриспруденцией более 17 лет. Имею высшее юридическое образование государственного университета. Мое направление - это область гражданского права. Сопровождаю деятельность организаций в части составления договоров, жалоб, претензий, разрешаю любые коммерческие вопросы и проблемы, возникающие в ходе осуществления предпринимательской и иной деятельности. Участвую в судебных процессах, как в арбитражных судах, так и в судах общей юрисдикции, начиная с досудебного урегулирования спора и заканчивая решениями различных судебных инстанции. Кроме того, оказываю услуги физическим лицам, в области гражданского , трудового, жилищного, семейного права и так далее. Составлю любую претензию в любой государственный орган или организацию. Проконсультирую, подберу необходимую судебную практику, проанализирую, сделаю выводы относительно Ваших обстоятельств.