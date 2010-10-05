Участие в интернет-проектах:
Создание технических описаний для департамента Infoware компании Nebesa.
Пример: http://hard.nebesa.com/Catalog/Element/?ElementId=60595
Создание технических описаний с рерайтом текстовой части для интернет-магазина Simpa:
Пример: http://simpa.com.ua/santehnika/nasosi/nasosnie-stantsii/nasosnaya-stantsiya-nasosi-plus-aujet-80-24l.html
Рерайт статей для интернет-магазина Технос:
Пример: http://www.tehnos.com.ua/index.php?news=yes&classID=4&article=70
Написание коротких технических описания для эксклюзивной линейки компьютеров :
Пример: http://nebesa.com/Rich/
Создание описаний компьютерной техники для интернет-магазина Light-shop:
Пример: http://light-shop.com.ua/catalog.fcgi?#/computers_hardware/videocards/details/ENGTX480/2DI/1536MD5/
Образование:
2005-2010гг. Национальный Авиационный Университет. Факультет компьютерных наук. Специалист по информационным управляющим системам и технологиям.
- Виды фильтров в пылесосах.288 просмотров