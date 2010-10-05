Sirya

Юлия Sirya

 
36 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Рерайт статей о технике, перевод с английского, контент продакшн.

Участие в интернет-проектах:

Создание технических описаний для департамента Infoware компании Nebesa.

Пример: http://hard.nebesa.com/Catalog/Element/?ElementId=60595

Создание технических описаний с рерайтом текстовой части для интернет-магазина Simpa:

Пример: http://simpa.com.ua/santehnika/nasosi/nasosnie-stantsii/nasosnaya-stantsiya-nasosi-plus-aujet-80-24l.html

Рерайт статей для интернет-магазина Технос:

Пример: http://www.tehnos.com.ua/index.php?news=yes&classID=4&article=70

Написание коротких технических описания для эксклюзивной линейки компьютеров :

Пример: http://nebesa.com/Rich/

Создание описаний компьютерной техники для интернет-магазина Light-shop:

Пример: http://light-shop.com.ua/catalog.fcgi?#/computers_hardware/videocards/details/ENGTX480/2DI/1536MD5/

Образование:

2005-2010гг. Национальный Авиационный Университет. Факультет компьютерных наук. Специалист по информационным управляющим системам и технологиям.

Портфолио