SitPro76

Дмитрий SitPro76

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка и продвижение сайтов. Создание мобильных приложений

РАЗРАБОТКА САЙТОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

- магазины, корпоративные сайты, блоги, визитки, landing page 

- используемые системы управления: WordPress, Joomla 

- разработка дизайна сайта 

- адаптация сайта под мобильные устройства

- установка, настройка, доработка тем и шаблонов

- обновление системы управления сайтом

- настройка компонентов, модулей и плагинов

- программирование скриптов

- администрирование и поддержка

- размещение контента на сайте

Мои работы: 

http://papacarlofamily.ru/

http://gr.winamore.ru/

http://tvoyasvaha.com/ 

http://jur-a.ru/ 

http://webrise.ru/

http://stroimak76.ru/

http://оазис76.рф

http://выездная-заточка.рф

http://www.1saitpro.ru/