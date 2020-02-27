Разработка и продвижение сайтов. Создание мобильных приложений
РАЗРАБОТКА САЙТОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
- магазины, корпоративные сайты, блоги, визитки, landing page
- используемые системы управления: WordPress, Joomla
- разработка дизайна сайта
- адаптация сайта под мобильные устройства
- установка, настройка, доработка тем и шаблонов
- обновление системы управления сайтом
- настройка компонентов, модулей и плагинов
- программирование скриптов
- администрирование и поддержка
- размещение контента на сайте
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