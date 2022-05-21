Sitaloanna

Графический дизайн. Разработка логотипов!
Графический дизайнерЛоготипы, правки, исходники с отличном качестве!
Логотипы для вашей компании, бизнеса, аватарки для соц.сетей.
Красивый логотип-лицо компании!
Мои услуги:
•Первые 5 правок бесплатно
•Никуда не исчезаю, всегда на связи
•Не только разрабатываю логотипы с нуля, но и доработаю ваш эскиз
•Разработаю меню для вашего кафе и прайс лист и визитки для салона красоты
•Быстрое выполнение заказа
•Предоставляю исходники в формате: (PDF, JPG, PNG, SVG,)
ХОЧЕШЬ КРАСИВЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ ЛОГОТИП?
ТОГДА ТЕБЕ ТОЧНО КО МНЕ!!!!
Я против войны в Украине!