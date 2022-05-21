Sitaloanna

Графический дизайн. Разработка логотипов!

Графический дизайнерЛоготипы, правки, исходники с отличном качестве!

Логотипы для вашей компании, бизнеса, аватарки для соц.сетей.

Красивый логотип-лицо компании!

Мои услуги:

•Первые 5 правок бесплатно

•Никуда не исчезаю, всегда на связи

•Не только разрабатываю логотипы с нуля, но и доработаю ваш эскиз

•Разработаю меню для вашего кафе и прайс лист и визитки для салона красоты

•Быстрое выполнение заказа

•Предоставляю исходники в формате: (PDF, JPG, PNG, SVG,)

ХОЧЕШЬ КРАСИВЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ ЛОГОТИП?

ТОГДА ТЕБЕ ТОЧНО КО МНЕ!!!!