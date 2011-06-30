2011 (Июнь - ...):
Разработка обложок для релизов Green House Records
2010 (Сентябрь) – 2011 (Март):
Разработка рекламной продукции для ТРЦ «Магицентр»
2010 (Март) - 2011 (Апрель):
Фриланс работа с интернет группой «РИА» - разработка флеш баннеров
2010 (Апрель) – 2011 (…):
Художественный редактор журнала светского журнала «Cocktail Mag.»
2009-2011 (…):
Работа с передовыми организаторами клубной сферы
2009 (Ноябрь) – 2011 (…):
Разработка креативных рисунков для футболок марки «GO! Fashion wear»
(за период работы было выпущено около 200 видов футболок в многотысячном тираже)
2009 (Апрель) – 2010 (Март):
Разработка рекламы для клиентов газеты «Економка» в том числе и для них самих
(за 8ми месячный период работы с газетой, было разработано около 400 рекл. блоков)
2008:
Разработка различной рекламы и меню для ресторанов и клубов (В основном, это Ресторан Европа, НК Колизей)
2006-2007:
дизайнер, программист в ТОВ МП Юлия
Личностные и деловые качества:
● Ответственный, быстро учусь новым навыкам, адекватно воспринимаю критику, хорошо работаю в команде, терпелив.
● Желание клиента – закон!
● Всегда стараюсь подходить с креативной стороны
● Если работа которую я сделал, не нравится мне самому, я никогда не отдам её на утверждение.
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