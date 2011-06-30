2011 (Июнь - ...):

Разработка обложок для релизов Green House Records

2010 (Сентябрь) – 2011 (Март):

Разработка рекламной продукции для ТРЦ «Магицентр»

2010 (Март) - 2011 (Апрель):

Фриланс работа с интернет группой «РИА» - разработка флеш баннеров

2010 (Апрель) – 2011 (…):

Художественный редактор журнала светского журнала «Cocktail Mag.»

2009-2011 (…):

Работа с передовыми организаторами клубной сферы

2009 (Ноябрь) – 2011 (…):

Разработка креативных рисунков для футболок марки «GO! Fashion wear»

(за период работы было выпущено около 200 видов футболок в многотысячном тираже)

2009 (Апрель) – 2010 (Март):

Разработка рекламы для клиентов газеты «Економка» в том числе и для них самих

(за 8ми месячный период работы с газетой, было разработано около 400 рекл. блоков)

2008:

Разработка различной рекламы и меню для ресторанов и клубов (В основном, это Ресторан Европа, НК Колизей)

2006-2007:

дизайнер, программист в ТОВ МП Юлия

Личностные и деловые качества:

● Ответственный, быстро учусь новым навыкам, адекватно воспринимаю критику, хорошо работаю в команде, терпелив.

● Желание клиента – закон!

● Всегда стараюсь подходить с креативной стороны

● Если работа которую я сделал, не нравится мне самому, я никогда не отдам её на утверждение.