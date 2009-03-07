Студия Avatar Site-dizainerSite-dizainer
35 летРоссия/Благовещенск
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Вас приветствует студия веб дизайна AvaTar.
Мы предлагаем вам следующие услуги:
- Создание сайтов под ключ, полный дизайн и настройка;
- Полный дизайн страниц сайта;
- Веб-программирование, скрипты;
- Разработка баннеров, логотипов;
- Обработка фото;
- Верстка html
- и т.д...
Портфолио: http://www.weblancer.net/users/Site-dizainer/
Сайт: avatar-design.narod.ru
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн для сайта компьютерного магазина231 просмотр
- Отредактированная фото Damaged212 просмотров
- Сайт рокгруппы Damaged173 просмотра
- Логотип рок группы Damaged205 просмотров
- Сайт Сочинений, Рефератов и т.д. Дизайн: AvaTar198 просмотров
- Логотип для нашей студии AvaTar160 просмотров