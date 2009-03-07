Site-dizainer

Студия Avatar Site-dizainer

 
35 летРоссия/Благовещенск
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Вас приветствует студия веб дизайна AvaTar.

Мы предлагаем вам следующие услуги:

- Создание сайтов под ключ, полный дизайн и настройка;

- Полный дизайн страниц сайта;

- Веб-программирование, скрипты;

- Разработка баннеров, логотипов;

- Обработка фото;

- Верстка html

- и т.д...

Портфолио: http://www.weblancer.net/users/Site-dizainer/

Сайт: avatar-design.narod.ru

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