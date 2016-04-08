Site-up-com-ua

Андрей Site-up-com-ua

 
34 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
WEB - студия www.Site-up.com.ua

Добрый день, меня зовут Андрей, я представляю WEB - студию www.Site-up.com.ua 

Расскажу о нашей компании :

У нас Web - студия предоставляющая услуги по созданию и продвижению сайтов.

В нашей компании работают специалисты с большим опытом работы.

Мы не просто создаем красивые сайты, а делаем их удобные для ваших клиентов.

Мы не просто продвигаем Ваш сайт в ТОП, а мы делаем все что бы Ваш сайт находила нужная целевая аудитория.

Преимущества работы с нами :

   - 5 лет опыта по созданию и продвижению сайтов

   - Работа только по договору

   - Адекватная стоимость услуг

   - Всегда консультируем и делаем рекомендации 