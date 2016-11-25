Комплексный подход к созданию эффективных сайтов

Мы предлагаем качественную реализацию проектов любого масштаба - от создания персональных страниц до продвижения крупных интернет-магазинов, всегда ориентируясь на лучшие практики и современные тенденции развития клиентской отрасли.

Создаем сайты на популярных движках.

Работаем со всеми основными CMS (WordPress, Joomla, Bitrix, CS-Cart, MUSE и так далее..)

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

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- Разрабатываем сайты с уникальным дизайном

- Все сайты имеют адаптивный дизайн

- При разработке сайтов мы используем самые последние технологии

- Доступны для связи 24/7, без выходных

- Индивидуальный подход к каждому клиенту

- Приемлемые цены, фиксированная стоимость

- Соблюдаем все сроки

ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ:

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- Сайт визитка - от 15000 руб.

- Landing-Page - от 15000 руб.

- Сайт-каталог: от 10000 руб.

- Интернет-магазин - от 25000 руб.

- Корпоративный сайт - от 25000 руб.

- Индивидуальный проект - от 40000 руб.

* Каждый проект обсуждается индивидуально с Заказчиком

ЧТО ВКЛЮЧАЕТСЯ В СТОИМОСТЬ?

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- Разработка прототипа сайта

- Создание сайта с уникальным дизайном

- Настройка хостинга

- Установка счетчика Яндекс.Метрика или Google Analytics

- Регистрация в поисковых системах

- Обучение по работе с сайтом

ЦЕНЫ НА ПРОДВИЖЕНИЕ:

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- Контекстная реклама - от 7000 руб.

- SMM: от 10000 руб.

- SEO-продвижение - от 15000 руб.

Так же возможна дальнейшая техподдержка Вашего проекта. http://site-custom.ru/podderzhka

Со всеми услугами можете ознакомиться на нашем сайте: http://site-custom.ru

Здесь же можете ознакомиться с нашим портфолио: http://site-custom.ru/portfolio

Сделаем все быстро, качественно и недорого!

Наши контакты (работаем без выходных 24/7):

Телефон: +7 (951) 660-61-77

E-mail: [email protected]

Skype: site.custom

Сайт: http://site-custom.ru

Возможна личная встреча в Санкт-Петербурге.

С уважением, web-студия Site Custom.