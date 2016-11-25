Мы предлагаем качественную реализацию проектов любого масштаба - от создания персональных страниц до продвижения крупных интернет-магазинов, всегда ориентируясь на лучшие практики и современные тенденции развития клиентской отрасли.
Создаем сайты на популярных движках.
Работаем со всеми основными CMS (WordPress, Joomla, Bitrix, CS-Cart, MUSE и так далее..)
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
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- Разрабатываем сайты с уникальным дизайном
- Все сайты имеют адаптивный дизайн
- При разработке сайтов мы используем самые последние технологии
- Доступны для связи 24/7, без выходных
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Приемлемые цены, фиксированная стоимость
- Соблюдаем все сроки
ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ:
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- Сайт визитка - от 15000 руб.
- Landing-Page - от 15000 руб.
- Сайт-каталог: от 10000 руб.
- Интернет-магазин - от 25000 руб.
- Корпоративный сайт - от 25000 руб.
- Индивидуальный проект - от 40000 руб.
* Каждый проект обсуждается индивидуально с Заказчиком
ЧТО ВКЛЮЧАЕТСЯ В СТОИМОСТЬ?
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- Разработка прототипа сайта
- Создание сайта с уникальным дизайном
- Настройка хостинга
- Установка счетчика Яндекс.Метрика или Google Analytics
- Регистрация в поисковых системах
- Обучение по работе с сайтом
ЦЕНЫ НА ПРОДВИЖЕНИЕ:
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- Контекстная реклама - от 7000 руб.
- SMM: от 10000 руб.
- SEO-продвижение - от 15000 руб.
Так же возможна дальнейшая техподдержка Вашего проекта. http://site-custom.ru/podderzhka
Со всеми услугами можете ознакомиться на нашем сайте: http://site-custom.ru
Здесь же можете ознакомиться с нашим портфолио: http://site-custom.ru/portfolio
Сделаем все быстро, качественно и недорого!
Наши контакты (работаем без выходных 24/7):
Телефон: +7 (951) 660-61-77
E-mail: [email protected]
Skype: site.custom
Сайт: http://site-custom.ru
Возможна личная встреча в Санкт-Петербурге.
С уважением, web-студия Site Custom.
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