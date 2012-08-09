Клиент всегда прав... Тем более, что он за это платит ;)

Телефон: +79872753907

email: [email protected]

skype: sdteam.support

Если хотите узнать о нас больше, позвоните/напишите по контактам выше.

- Для тех, кто хочет с нами работать: Всегда готовы обсудить условия сотрудничества. Тем более, что мы на этом проекте недавно, и приходится "воевать" с заказчиками :) В общем, в программировании и верстке разбираемся достаточно хорошо, чтобы выполнять как простые, так и сложные проекты.

- Для тех, кто сомневается: делайте так, как считаете нужным, но если что, все контакты выше)

- Ну а для тех, кто не хочет с нами работать, есть волшебная красная (обычно) кнопка в правом верхнем углу.

В любом случае, всем спасибо.