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Разработка приложений и игр - платформы Android и Symbian.

Java

Java EE

Android SDK

Symbian SDK

C++

Лучшая недвижимость и сайты по недвижимости

Сегодня актуальность порталов по недвижимости весьма высока – как в свое время был спрос создания стартапов по сайтам с работой. Специфика ясна – необходимо давать лучшие и правдивые ссылки на предложения по сдаче, покупке, продаже, съему квартир.

Пример успешного проекта: http://needhouse.com.ua