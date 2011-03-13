http://needhouse.com.ua
Разработка приложений и игр - платформы Android и Symbian.
Java
Java EE
Android SDK
Symbian SDK
C++
Лучшая недвижимость и сайты по недвижимости
Сегодня актуальность порталов по недвижимости весьма высока – как в свое время был спрос создания стартапов по сайтам с работой. Специфика ясна – необходимо давать лучшие и правдивые ссылки на предложения по сдаче, покупке, продаже, съему квартир.
Пример успешного проекта: http://needhouse.com.ua
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