СОЗДАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ

ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ В ПОИСКЕ

В сравнении с другими рекламными инструментами поисковое продвижение сайтов — один из самых эффективных. Средняя стоимость 15 000 — 25 000 рублей в месяц. Обычно затраты окупаются, начиная со второго месяца продвижения.

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА САЙТОВ

Самый действенный и быстрый метод привлечения целевой аудитории. Средняя стоимость 10 000 — 20 000 рублей в месяц. Вы платите только за переходы потенциальных клиентов на ваш сайт.

СОЗДАНИЕ САЙТОВ

Мы готовы предложить Вам профессиональное создание сайтов любой сложности - от самых простых сайтов-визиток и Landing Page, до разработки сложных уникальных проектов.

ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА САЙТОВ

По нашему опыту, любой сайт, когда-либо разработанный в Крыму, нуждается в оптимизации, обновлении и поддержке. Кроме того, скорость работы и отсутствие ошибок на сайте всегда положительно влияет на его продвижение.АДАПТИВНЫЙ ДИЗАЙН

В прошлом году поисковые системы Google и Яндекс заявили о том, что сайты с адаптивным дизайном или мобильной версией будут ранжироваться в поиске выше остальных. Мы занимаемся адаптацией дизайна сайтов и созданием мобильных версий.

ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Социальные сети давно играют важную роль в продвижении бренда в Интернет и могут генерировать до 50% трафика на сайт.