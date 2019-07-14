Веб-программист, верстальщик, эникейщик, да и просто хороший человек

На данный момент обучаюсь в университете на технической специальности, очень сильно углубился в веб-программирование, а где же лучше всего проверить свои новоприобретенные навыки, если не на фрилансе? Вот и я так подумал, поэтому я здесь.

Стек знаний у меня, можно сказать, классический для 2019 года:

● HTML5, CSS3, JS ES6+;

● Wordpress, OpenCart;

● React/Redux;

● Git;

● C#, Angular, MVC ASP.NET;

● Django, PHP;

● SQL;

● MySQL, MS SQL Server, SQL Lite;

Выполняю работу быстро, без головной боли и подгорания одного очень чувствительного места.