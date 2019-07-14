Веб-программист, верстальщик, эникейщик, да и просто хороший человек
На данный момент обучаюсь в университете на технической специальности, очень сильно углубился в веб-программирование, а где же лучше всего проверить свои новоприобретенные навыки, если не на фрилансе? Вот и я так подумал, поэтому я здесь.
Стек знаний у меня, можно сказать, классический для 2019 года:
● HTML5, CSS3, JS ES6+;
● Wordpress, OpenCart;
● React/Redux;
● Git;
● C#, Angular, MVC ASP.NET;
● Django, PHP;
● SQL;
● MySQL, MS SQL Server, SQL Lite;
Выполняю работу быстро, без головной боли и подгорания одного очень чувствительного места.
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