Навыки:
Перевод с английского на русский и обратно
Правка и коррекция текстов
Написание оригинальных статей
Опыт работы:
Период: 2015 - настоящее время
Позиция: Фрилансер
Выполнение переводов текстов с английского на русский язык и обратно с использованием качественных и точных переводческих методик.
Коррекция и редактирование текстов различных тематик, включая технические и научные материалы.
Создание уникальных статей на заданную тему с оптимизацией под SEO-требования.
Образование:
Диплом бакалавра в области переводоведения, Университет Языков
Ключевые навыки:
Великолепное владение английским и русским языком
Грамотность и точность в письменных выражениях
Понимание основ SEO-оптимизации и ключевых слов
Уверенное владение переводческими инструментами.