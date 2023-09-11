Sivach

Денис Sivach

 
29 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Навыки:

  • Перевод с английского на русский и обратно

  • Правка и коррекция текстов

  • Написание оригинальных статей

Опыт работы:

Период: 2015 - настоящее время

Позиция: Фрилансер

  • Выполнение переводов текстов с английского на русский язык и обратно с использованием качественных и точных переводческих методик.

  • Коррекция и редактирование текстов различных тематик, включая технические и научные материалы.

  • Создание уникальных статей на заданную тему с оптимизацией под SEO-требования.

Образование:

  • Диплом бакалавра в области переводоведения, Университет Языков

Ключевые навыки:

  • Великолепное владение английским и русским языком

  • Грамотность и точность в письменных выражениях

  • Понимание основ SEO-оптимизации и ключевых слов

  • Уверенное владение переводческими инструментами.