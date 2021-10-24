Веб-дизайн

Привет!

Меня зовут Наталья, я веб-дизайнер из Одессы!

Создаю современный дизайн:

- сайтов

- лендингов

- презентаций

Использую для работы такие программы как:

- Figma

- Adobe Photoshop

- Adobe Illustrator

- Adobe After Effects

Как я работаю:

- Заполнение брифа и обсуждение ТЗ, а также сроков, стоимости и оплаты

- Предоплата или поэтапная оплата

- Отправка скринов работы, внесение правок ( в рамках ТЗ-без дополнительной оплаты)

- Производится остаток оплаты, когда клиент утвердил сайт, отправка исходника

С нетерпением жду нашей совместной работы!