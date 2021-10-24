Веб-дизайн
Привет!
Меня зовут Наталья, я веб-дизайнер из Одессы!
Создаю современный дизайн:
- сайтов
- лендингов
- презентаций
Использую для работы такие программы как:
- Figma
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe After Effects
Как я работаю:
- Заполнение брифа и обсуждение ТЗ, а также сроков, стоимости и оплаты
- Предоплата или поэтапная оплата
- Отправка скринов работы, внесение правок ( в рамках ТЗ-без дополнительной оплаты)
- Производится остаток оплаты, когда клиент утвердил сайт, отправка исходника
С нетерпением жду нашей совместной работы!
Портфолио
- Коммерческое предложение для агентства "Keyclient"47 просмотров
- Дизайн фильма "Маска" для сервиса #ARTPOKAZ37 просмотров
- Магазин органической косметики50 просмотров
- Магазин ювелирных украшений43 просмотра