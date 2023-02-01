Sivtseva

Алена Sivtseva

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Образование:Неполное высшее (очное) УральскийГосударственный Экономический Университет (2013-2017г.г.)Специальность: бизнес–информатика (электронный бизнес)

Знания иностранных языков: английский (читаю и перевожу сословарем)

Владение компьютером: на уровне опытного пользователя(офисные программы, Adobe Photoshop, 1С, Консультант, интернет)

Личные качества: ответственность,внимательность, исполнительность, обучаемость, умение работать с большим

количеством информации, коммуникабельность, стрессоустойчивость, усидчивость.

Навыки и умения:

·        написание  интересных статей на любые темы

·        создание и администрирование сайтов (CMS, CSS)

Увлечения и хобби: самообразование, межличностнаякоммуникация. 

Ожидаемыйуровень заработной платы: по договоренности.