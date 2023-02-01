Образование:Неполное высшее (очное) УральскийГосударственный Экономический Университет (2013-2017г.г.)Специальность: бизнес–информатика (электронный бизнес)
Знания иностранных языков: английский (читаю и перевожу сословарем)
Владение компьютером: на уровне опытного пользователя(офисные программы, Adobe Photoshop, 1С, Консультант, интернет)
Личные качества: ответственность,внимательность, исполнительность, обучаемость, умение работать с большим
количеством информации, коммуникабельность, стрессоустойчивость, усидчивость.
Навыки и умения:
· написание интересных статей на любые темы
· создание и администрирование сайтов (CMS, CSS)
Увлечения и хобби: самообразование, межличностнаякоммуникация.
Ожидаемыйуровень заработной платы: по договоренности.