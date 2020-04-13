SizovApps

Владислав SizovApps

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Только качественно и только в срок - верстка сайтов с чистым кроссбраузерным кодом. CSS3, HTML5, JavaScript, JQuery.

Моя цель - предоставить лучшее решение вашей проблемы!

Работая со мной вы экономите:

  • Деньги.  Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
  • Время. Использую свой многолетний опыт для прогнозирования работы элементов верстки,  для которых отсутствует детальная информация в ТЗ.
  • Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что, если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат.
Гарантия на верстку.  В течении недели после передачи с готовой версткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно, что бы клиент остался доволен!

Мои контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: SizovVladP

Ответственность:

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату

- всегда на связи

Род занятий:

- Верстка кроссбраузерна, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma.

- Адаптивность.

- Посадка сайтов на WordPress.

- Корректировка сайтов на WordPress.

- CSS3/JavaScript анимация сайтов.

Технологии:

- HTML(HTML5), CSS(CSS3), JavaScript, JQuery, SASS, Bootstrap

Портфолио:

Мой сайт - http://vladsizov.mcdir.ru/ 

Мои контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: SizovVladP