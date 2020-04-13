Только качественно и только в срок - верстка сайтов с чистым кроссбраузерным кодом. CSS3, HTML5, JavaScript, JQuery.
Моя цель - предоставить лучшее решение вашей проблемы!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Время. Использую свой многолетний опыт для прогнозирования работы элементов верстки, для которых отсутствует детальная информация в ТЗ.
- Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что, если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат.
Со мной удобно работать и мне важно, что бы клиент остался доволен!
Мои контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram: SizovVladP
Ответственность:
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату
- всегда на связи
Род занятий:
- Верстка кроссбраузерна, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma.
- Адаптивность.
- Посадка сайтов на WordPress.
- Корректировка сайтов на WordPress.
- CSS3/JavaScript анимация сайтов.
Технологии:
- HTML(HTML5), CSS(CSS3), JavaScript, JQuery, SASS, Bootstrap
Портфолио:
Мой сайт - http://vladsizov.mcdir.ru/
Мои контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram: SizovVladP
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