Менеджер проектов , специалист по продающим сайтам , специалист по лидогенерации

Мои Услуги:

1.Аудит продающих систем сайта (юзабилити) + аудит рекламных кампаний

2.Консультирования по вопросам продвижения бизнеса ,юзабилити, привлечения клиентов

3.Создание прототипов продающих сайтов

4.Составление стратегии , глубокий анализ ЦА

5.Лидогенерация

6.Создание проектов с нуля

1.Определение Целевой Аудитории , анализ конкурентов, составление стратегии продвижения ,определение векторов движения

2.Создание макетов продающих сайтов и стратегии продвижения , составление тз, поиск и контроль исполнителей

3.Запуск трафика (создание Рекламных кампаний контекстная реклама , SMM)

4.Анализ трафика , постановка задач, целей , конверсии в заявки , конверсии в продажи( если отдел продаж в моем компетенции)

5.По итогам анализа отключение не эффективных инструментов , добавление новых инструментов направленных на увеличение целевого трафика, Работа с юзабилити

Аудит продающих систем сайта (юзабилити) + аудит рекламных кампаний

Возможность помощи в политическом PR на территории Ростовской Области

Так же работал в крупнейших компаниях России на руководящих должностях.