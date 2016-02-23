Мои Услуги:
1.Аудит продающих систем сайта (юзабилити) + аудит рекламных кампаний
2.Консультирования по вопросам продвижения бизнеса ,юзабилити, привлечения клиентов
3.Создание прототипов продающих сайтов
4.Составление стратегии , глубокий анализ ЦА
5.Лидогенерация
6.Создание проектов с нуля
1.Определение Целевой Аудитории , анализ конкурентов, составление стратегии продвижения ,определение векторов движения
2.Создание макетов продающих сайтов и стратегии продвижения , составление тз, поиск и контроль исполнителей
3.Запуск трафика (создание Рекламных кампаний контекстная реклама , SMM)
4.Анализ трафика , постановка задач, целей , конверсии в заявки , конверсии в продажи( если отдел продаж в моем компетенции)
5.По итогам анализа отключение не эффективных инструментов , добавление новых инструментов направленных на увеличение целевого трафика, Работа с юзабилити
Аудит продающих систем сайта (юзабилити) + аудит рекламных кампаний
Возможность помощи в политическом PR на территории Ростовской Области
Так же работал в крупнейших компаниях России на руководящих должностях.
- Экспресс аудит для Elfish + Скриншоты299 просмотров