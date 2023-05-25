Обладаю литературным опытом и творчески подхожу к работе.

Позвольте представиться – Константин. Начинающий веб-райтер тридцати пяти лет от роду. Ролевик со стажем – принимал участие, как в полигонных, так и в форумных ролевых играх. По этой же причине имею солидный багаж прочитанных книг. В основном в жанре фантастики и фэнтези. Обладаю определенным литературным опытом и соответственно поставленной письменной речью.

Некоторое время работал на Адвего. Основные направления – рерайт и нейминг. Так же берусь за копирайт по следующим темам – игры, книги, стихи, компьютерное «железо». Свободно владею украинским и русским языками.

К работе отношусь ответственно и с творческим подходом. Для меня важно не только следовать ТЗ, но и сохранить «живость» статьи.

Мои контакт