Skanerius

Искандер Skanerius

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Пишу сценарии

Добрый день.

Всю сознательную жизнь занимаюсь творчеством. Начиная с художественной самодеятельности в детском саду и заканчивая участием в телевизионных проектах "Смех без правил" и "Убойная Лига". Между ними было много различных увлечений: играл в КВН (прошел от школьной команды до сборной республики), работал ведущим всевозможных мероприятий, писал сценарии, стихи, переделывал известные песни, придумывал гимны компаний... Любая работа, связанная с написанием необычного, оригинального, чаще всего юмористического.

Отдельная часть моей творческой деятельности - сценарии юмористических видеороликов. Переозвучка политиков, артистов, спортсменов, известных людей, наложение популярных песен на отрывки из популярных кинофильмов и мультфильмов, ну и, конечно же, написание сценариев к фильмам о компаниях.

Нахожусь в постоянном творческом поиске, поэтому очень часто придумывается что-то новое, необычное.

Цен фиксированных нет, так как к каждому заказчику отношусь индивидуально, в зависимости от объемов и сроков выполнения заказа. Готов рассмотреть любые предложения к сотрудничеству.

Возможны долгосрочные проекты, такие как написание юмористических радиопередач, статей в СМИ.

Отзывы заказчиков

vlad-lrs
41 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Разработка названия
Очень хорошо подобрал название, большое спасибо.
Только положительные впечатления от сотрудничества. Спасибо!
Ответный отзыв
Нейминг и Слоганы
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга