Пишу сценарии

Добрый день.

Всю сознательную жизнь занимаюсь творчеством. Начиная с художественной самодеятельности в детском саду и заканчивая участием в телевизионных проектах "Смех без правил" и "Убойная Лига". Между ними было много различных увлечений: играл в КВН (прошел от школьной команды до сборной республики), работал ведущим всевозможных мероприятий, писал сценарии, стихи, переделывал известные песни, придумывал гимны компаний... Любая работа, связанная с написанием необычного, оригинального, чаще всего юмористического.

Отдельная часть моей творческой деятельности - сценарии юмористических видеороликов. Переозвучка политиков, артистов, спортсменов, известных людей, наложение популярных песен на отрывки из популярных кинофильмов и мультфильмов, ну и, конечно же, написание сценариев к фильмам о компаниях.

Нахожусь в постоянном творческом поиске, поэтому очень часто придумывается что-то новое, необычное.

Цен фиксированных нет, так как к каждому заказчику отношусь индивидуально, в зависимости от объемов и сроков выполнения заказа. Готов рассмотреть любые предложения к сотрудничеству.

Возможны долгосрочные проекты, такие как написание юмористических радиопередач, статей в СМИ.